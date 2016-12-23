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Federer kortlara dönüyor

- İsviçreli tenisçi, uzun bir sakatlık sürecinin ardından Hopman Kupası'na katılarak yeniden hayranlarıyla buluşacak

Federer kortlara dönüyor


ANKARA (AA) - Sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca tenise ara veren dünyaca ünlü İsviçreli sporcu Roger Federer, 1 Ocak'ta başlayacak Hopman Kupası ile yeniden kortlara dönecek.

Basın toplantısı düzenleyen 35 yaşındaki tenisçi, sakatlık sorunlarıyla boğuştuğu zorlu bir süreci geride bıraktığını ve daha güçlü olarak kortlara döneceğini söyledi.

Son 6 aylık süreci dinlenerek geçirdiğini kaydeden Federer, "Bu sakatlık arasının, tenis kariyerim açısından çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü son 6 ayda gençleştim ve yenilendim. Bu araya, mental ve fiziksel olarak sandığımdan daha fazla ihtiyacım olduğunu anladım." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçreli tenisçi, genel sağlık durumuna baktığında kendini iyi hissettiğini kaydederek, "Büyük resme bakınca artık tenise olan açlığımı dindireceğime inanıyorum. Bu yıl, vücudumu yeniden forma sokabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve bu durum hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Federer, 1 Ocak'ta Avustralya'nın Perth kentinde başlayacak Hopman Kupası'na katılacak.

Kariyerinde tek erkeklerde 17 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, bu sene birçok sakatlık sorunu yaşamıştı. Geçen şubatta dizinden ameliyat olan İsviçreli sporcu, sırtındaki sakatlık nedeniyle Fransa Açık'a katılamamış ve temmuz ayında uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyması gerekçesiyle sezonun kalanında yarışamayacağını açıklamıştı.

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Hopman KupasıRoger FedererSakatlıkTenis
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