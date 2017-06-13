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Federer kortlara dönüyor

Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık ile 10 hafta aranın ardından tenise dönecek dünyaca ünlü İsviçreli raket Roger Federer, yeniden kortların şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Federer kortlara dönüyor

ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık ile 10 hafta aranın ardından tenise dönecek dünyaca ünlü İsviçreli raket Roger Federer, yeniden kortların şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) internet sitesine röportaj veren Federer, tenisi özlediğini belirterek, "Bu yıl başka ara yok. Yeterince dinlendim ve istemediğim bir şekilde antrenmanların şampiyonu haline geldim. Artık kortların şampiyonu olmak istiyorum. Sezonun ikinci yarısında tüm turnuvalara katılacağım." dedi.

Bu sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Indian Wells and Miami Açık'ta şampiyonluğa ulaşmasının ardından toprak kort turnuvalarında dinlenme kararı alan 35 yaşındaki tenisçi, ara verdiği süreçte Monte Carlo Masters, Barcelona Açık, Madrid Masters ve Fransa Açık'ta kupaya uzanan Rafael Nadal'dan övgüyle bahsetti.

"Rafa dünya 1 numarası olmak için çok büyük bir şansa sahip"

İspanyol tenisçinin dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkabileceğini kaydeden Federer, "Rafa dünya 1 numarası olmak için çok büyük bir şansa sahip. Sakatlık sorunu yaşamadığı zaman onun için her şey yolunda. Ben de Miami'nin ardından kazanma serime devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Federer, Stuttgart Açık'ın ikinci turunda Fransız Pierre-Hugues Herbert ile Alman Tommy Haas arasındaki mücadeleni̇n galibiyle yarın maça çıkacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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