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"Fener Ol" kampanyası için toplanan rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin kampanyası 'Fener Ol'da 1.7 milyon kişi bağış yaparken toplanan para 31.5 milyon Euro’yu buldu.

"Fener Ol" kampanyası için toplanan rakam belli oldu
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Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyasına büyük destek devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kampanya kapsamında şu ana kadar 1.7 milyon kişi bağış yaparken elde edilen gelir 31.5 milyon Euro'yu buldu. Camianın önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ve Abdullah Kiğılı'nın, yapılan görüşmenin ardından kampanyaya destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

AIDAT = ÇEYREK ALTIN

Farklı şekillerde kampanya devam edecek. 50 TL olan yıllık aidatın çok düşük olduğuna karar veren yönetim rakamı en az bir çeyrek altın fiyatına çekmeyi planlıyor. En az 10 bin üye hedefi hayata geçirilip 150 milyon TL ekstra gelir kasaya konulacak. ‘Yeni Kurtuluş Savaşı' denilen kurtuluş projesinde ise 200 milyon TL nakit para hedefi konuldu.

KEMER SIKMA DÖNEMİ

Mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını yaptı. Yeni dönemde oyuncu maaşlarından, personel giderlerine kadar kemer sıkma politikası devam edecek. Önceki yönetim tarafından alınan arazilerin satışından kulübe mali girdi sağlamayı hedefleyen yönetim, Fenerbahçe Üniversitesi konusunda Medicana grubuyla işbirliğine giderek ekstra mali yükten kurtuldu.

Sarı-lacivertli yönetim Eljif Elmas'ın satışından önemli bir bonservis geliri bekliyor, sözleşmesi devam eden oyunculara da iyi teklif gelirse kim olursa olsun satılacak. Oyuncuların satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri hedefleyen kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kiralıklar da dahil 10 futbolcunun 27 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fener OlSarı-lacivertFenerbahçe
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