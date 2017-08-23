Fenerbahçe, 19 yıl sonra ilk peşinde





İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Vardar'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 28 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Makedonya temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 28 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.





- Göteborg'u eledi





Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 28 eşleşmede tek tur sevincini, 19 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.





- İlk maçı kaybettiği turlar





Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-1962 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-1964 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-1965 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-1971 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-1973 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-1974 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-1975 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-1978 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-1980 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-1981 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-1984 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-1985 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-1986 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-11989-1990 Şampiyon Kulüpler Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-1991 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-1995 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-1996 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-1999 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 (Turu geçti) 2002-2003 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-2005 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-2011 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1



