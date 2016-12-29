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Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı

- Sarı-lacivertliler, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi - Fernandao, Fenerbahçe formasıyla ilk kez "hat-trick" yaptı

Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek 2016 yılını galibiyetle tamamladı.

Ülker Stadı'nda yapılan maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerin gollerini 37, 67 ve 78. dakikada Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 70. dakikada Muhammed Samed Karakoç, 84. dakikada ise Miroslav Stoch attı.


- Fernandao'dan "hat-trick"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında "hat-trick" yaptı.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı.

Fernandao, Bursaspor formasıyla 9 Mayıs 2015'te Kardemir Karabükspor filelerine 4 gol göndermişti. Brezilyalı oyuncu 1,5 yıl sonra bir maçta 2'den fazla gol atmayı başardı.

Öte yandan, Fernandao oynadığı son 3 resmi maçta da gol atarak formda bir görüntü ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta 8 gol kaydetti.


- Muhammed Samed 2 dakikada gol attı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Samed Karakoç, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 68. dakikasında Ramazan Civelek'in yerine oyuna giren Muhammed Samed, 2 dakika sonra takımın 4. golünü kaydetti. Muhammed Samed, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

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2016FenerbahçeFutbolMenemen BelediyesporZiraat Türkiye Kupası
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