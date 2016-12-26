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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde De Souza'nın kafa vuruşunda, Yusuf Erdoğan filelere doğru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'ı da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

29. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı atışında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağ köşesine doğru gelen topa müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanın sağ tarafından ilerleyerek Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Bu futbolcu da altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 67. dakikasında Fenerbahçe, farkı 3'e yükseltti.

Sol taraftan ceza alanına giren Lens'in sert şutunda, Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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