Fenerbahçe, 3 puanı tek golle aldı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45. dakikada Giuliano Vitor de Paulo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3 puanı tek golle almayı başardı.

Ligde son 6 maçını da kaybetmeyen ve üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.

Beşiktaş'ın averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, 3. sıraya kadar tırmandı ve lider Galatasaray'la 6 puanlık farkı korudu.





- Giuliano'dan gollere devam





Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sezon 12. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, Antalya deplasmanında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Giuliano, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarından sonra Antalyaspor filelerini de havalandırdı. Giuliano, attığı 5 golün 3'ünü ise deplasmanda kaydetti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekiyor.





- Volkan Demirel, kötü istatistiği bozdu





Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta kalesini kapatan Volkan, daha sonraki 14 maçın tamamında filelerinde meşin yuvarlağı görürken, toplam 20 gole engel olamadı.

Antalyaspor maçında bu kötü istatistiği bozan Volkan, yaptığı kurtarışlarla da takımının 3 puan almasında başrol oynadı.





- 18 maç sonra gol yemeden kazandı





Fenerbahçe, Süper Lig'de 18 maç sonra gol yemeden bir maçı kazandı.

Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçın hiçbirini gol yemeden galip bitirememişti.

Bu sürede Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak bir kez kalesini kapatabilen Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında bu kötü istatistiği de durdurmuş oldu.





- Antalya'da 4 yıl sonra kazandı





Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor'la dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibini son olarak deplasmanda 24 Kasım 2013'te 2-1'lik skorla yenmişti.

Süper Lig'de de son 3 maçını rakibine kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyete uzandı.





- Soldado devam edemedi





Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, oyuna girdikten sadece 10 dakika sonra sakatlandı.

Geçen hafta oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atan, 20 dakika içinde de "hat trick" yapan Soldado için işler bu sefer istediği gibi gitmedi.

Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, 77. dakikada sol dizinden sakatlandı. Maça devam edemeyen İspanyol oyuncu yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.

Sakatlığından kurtulan Valbuena da bir maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu.





- Soldado'da fedakarlık





Soldado, Antalyaspor maçına fedakarlık yaparak çıktı.

İspanyol oyuncunun kayınvalidesi Anna Alvarez'in pankreasında tümör olduğu için yaşam mücadelesi verdiği ancak Soldado'nun bu maça çıkmak için ülkesine gitmediği belirtildi.

Soldado'nun yarın sabah İspanya'ya gideceği öğrenildi.





- Janssen cezalı





Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, sarı kart cezalısı oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde sarı kart gören Janssen, bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Janssen gelecek hafta Kasımpaşa'yla oynanacak lig maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.





- Antalyaspor 13 puanda kaldı





Antalyaspor, Fenerbahçe yenilgisiyle 13 puanda kaldı.

Son iki maçında sadece bir puan alabilen Akdeniz temsilcisi, sahasında da iki karşılaşma sonra kaybetti. Antalyaspor, haftayı 13 puanla 14. sırada tamamladı.