Fenerbahçe, Ankara'da moral arıyor





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Jose Fernandao ve Alper Potuk'un yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.