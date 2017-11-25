Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi rıza çalımbay Ahmet Türer Mustafa Akgedik yardım kampanyası
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi. Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sakatlardan iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan Antalyaspor maçı öncesi iyi haberler geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım'da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, hafta içinde takım çalışmalarının ilk bölümünde yer aldı. Valbuena ve Isla'nın Antalyaspor kadrosuna yer alması beklenirken, iki futbolcunun kesin durumu son antrenmanda belli olacak.

Sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Janssen ise takımla çalışmalara başladı.

Uzun süreli sakatlığının ardından üç gündür takımla çalışmaların ilk bölümüne katılan Robin van Persie'nin ise hazır olmadığı gerçekçesiyle Antalya'ya götürülmesi beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan Jose Fernandao da maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 3 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü.

Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFenerbahçeFutbolMathieu ValbuenaMauricio IslaSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5