Fenerbahçe-Barcelona Lassa maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ve Luigi Datome sevinci yaşandı.

Ülker Sports Arena'da oynanan maçta Sloukas ve Datome, kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Sloukas, 41 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 23 Şubat'taki Olympiakos maçında forma giyen tecrübeli basketbolcu, sol dizindeki menisküs problemi nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Sloukas, Barcelona Lassa maçıyla formasına kavuştu.

Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncusu Datome de 15 gün sonra parkelere döndü.

Fenerbahçe'nin 21 Mart'ta Maccabi FOX'la oynadığı Avrupa Ligi maçında sağ omuzundan sakatlanan Datome, beklenenden kısa sürede iyileşti. Parkelerden 3 hafta uzak kalması beklenen İtalyan forvet, 2 haftada takıma dahil oldu.





- Ali Muhammed yok





Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ali Muhammed, belindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

ABD asıllı Türk basketbolcu Barcelona Lassa karşısında riske atılmazken, Fenerbahçe'de bu oyuncu dışında eksik bir isim bulunmadı.





- Lens ve Skrtel'den basket takımına destek





Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Jeremain Lens ile Martin Skrtel, basketbol takımına destek verdi.

Lens ve Skrtel, Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı saha içi koltuklarından takip etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, diğer Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi yine karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ile oyuncularının yer aldığı bölümün arkasından izledi.