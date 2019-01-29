Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımına

İSTANBUL (AA) – Geçen yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir çekim gerçekleştirdi.

Orka Holding açıklamasına göre, resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Koçu Zeljko Obradovic’in yanı sıra Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, Sinan Güler ve diğer takım oyuncuları çekimler esnasında keyifli dakikalar geçirdi.

Orka Holding’in sponsorluk listesinde Fenerbahçe Spor Kulübünün futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.