Fenerbahçe, çeyrek finale derbide uzandı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena'daki derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finalist oldu.

Gerginliği üst düzeyde olduğu maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda Beşiktaş'tan Dusko Tosic'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe, bir kişi oynamanın avantajını rakip sahada daha çok gözükerek iyi kullandı. Maçın 72. dakikasında Robin van Persie'nin golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, rakibine Vodafone Arena'da da ilk yenilgisini tattırmış oldu.





- Van Persie derbiye damga vurdu





Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, derbi galibiyetinde başrol oynadı.

Hollandalı santrfor, birçok açıdan derbiye damga vurdu. İlk yarıda Tosic'le girdiği diyalog sonucunda Sırp oyuncunun kırmızı kart görmesine sebebiyet veren Van Persie, 72. dakikada ise takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

Van Persie, bu golle Türkiye kariyerinde derbilerdeki gol sayısını ise 4'e yükseltti. Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe kariyerindeki 2. golünü atan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a da iki gol kaydetmişti.

Öte yandan Van Persie, Vodafone Arena'da Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk isim olarak da tarihe geçti. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Van Persie, gol sayısını ise 10'a yükseltti.









- Fenerbahçe 27 ay sonra deplasmanda derbi kazandı





Fenerbahçe, 27 ay sonra deplasmanda derbi kazanmayı başardı.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2 Kasım 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Beşiktaş karşısında alan Fenerbahçe, bu maça kadar son 3 derbiyi de galip bitirememişti. Galatasaray'a birer kez yenilip berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bir defa kaybetmişti. Fenerbahçe, deplasmanda 27 ay sonra derbide Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finalist olmayı başardı.





- Advocaat'ın "ofsayt yok" itirazı





Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bir pozisyonda ataklarının ofsaytla kesilmesine çok sinirlendi.

Maçın 80. dakikasında savunmadan atılan topla buluşan ve tehlikeli bir atak oluşturmak üzere olan Josef de Souza'nın pozisyonu ofsayt gerekçesiyle durduruldu. Pozisyonun ofsayt olmadığını savunan Advocaat başta olmak üzere sarı-lacivertli teknik heyet kulübeden fırlayarak yardımcı hakem Mehmet Cem Satman'ın bulunduğu bölgeye doğru koştu. Advocaat ve yardımcıları pozisyonda sert bir şekilde itiraz etti.





- Sow'un röveşatası direğe takıldı





Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, 49. dakikada golle burun buruna geldi.

Attığı röveşata golleriyle dikkati çeken Sow'un 49. dakikada yaptığı estetik vuruş direğe takıldı.





- Ozan Tufan taraftarlarla tartıştı





Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan ve idari menajeri Hasan Çetinkaya taraftarlar tartıştı.

Maçın son dakikalarında Ozan, kale arkasındaki taraftarlarla diyaloğa girdi. Ozan Tufan, sahaya yabancı madde atılması üzerine tribünlere elleriyle hareket yaptı.







- Hasan Çetinkaya'nın kafası kanadı







Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası tribünlerden gelen yabancı bir cisim yüzünden kanadı.



Maç sonu tribünlerden atılan yabancı cisimlerden biri Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kafasının ön kısmı açılan Çetinkaya'nın ilk tedavisi kulüp doktoru tarafından soyunma odasında yapıldı.



