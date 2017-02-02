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Fenerbahçe-CSKA Moskova maçından notlar

- THY Avrupa Ligi'nde haftanın maçında, günler öncesinden biletleri tüketen sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla sahasında oynadığı maça, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 14 bin seyirci kapasiteli salonda sarı-lacivertli taraftarlar takıma büyük destek verdi.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde rakibine şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertliler, önemli bir taraftar desteğiyle Rus ekibi konuk etti.


- Tribünlerde ortak renk sarı

Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Sports Arena'nın tribünlerini adeta sarı renge boyadı.

Sosyal medyada "SarıGiyGel" kampanyası düzenleyen taraftarlar, sarı tişörtlerle tribünlerde yer aldı.


- CSKA'da iki önemli eksik

CSKA Moskova, İstanbul deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun geldi.

Rus temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyun kurucu Milos Teodosic ile uzun oyuncu Viktor Khryapa, Fenerbahçe maçında forma giyemedi.


- Basının ilgisi büyük

Fenerbahçe-CSKA Moskova maçına basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı takip etmek için 55 gazeteci akredite oldu. THY Avrupa Ligi'nde haftanın maçını, 13 yabancı gazeteci de basın tribününden takip etti.

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BasketbolCSKA MoskovaFenerbahçeTaraftarTHY Avrupa Ligi
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