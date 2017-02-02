Fenerbahçe-CSKA Moskova maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla sahasında oynadığı maça, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 14 bin seyirci kapasiteli salonda sarı-lacivertli taraftarlar takıma büyük destek verdi.
Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde rakibine şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertliler, önemli bir taraftar desteğiyle Rus ekibi konuk etti.
- Tribünlerde ortak renk sarı
Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Sports Arena'nın tribünlerini adeta sarı renge boyadı.
Sosyal medyada "SarıGiyGel" kampanyası düzenleyen taraftarlar, sarı tişörtlerle tribünlerde yer aldı.
- CSKA'da iki önemli eksik
CSKA Moskova, İstanbul deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun geldi.
Rus temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyun kurucu Milos Teodosic ile uzun oyuncu Viktor Khryapa, Fenerbahçe maçında forma giyemedi.
- Basının ilgisi büyük
Fenerbahçe-CSKA Moskova maçına basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmayı takip etmek için 55 gazeteci akredite oldu. THY Avrupa Ligi'nde haftanın maçını, 13 yabancı gazeteci de basın tribününden takip etti.