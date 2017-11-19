Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında takımının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, milli takım arasından önce Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3'ü zorunlu olmak üzere 5 değişikliğe gitti.

Osmanlıspor maçında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın yerine Aatıf Chahechouhe ile Şener Özbayraklı forma giydi. Sarı kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Martin Skrtel görev aldı. Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynayan Hasan Ali Kaldırım ile Ozan Tufan ise formalarını İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal'a kaptırdı.





- Mehmet Topal 4 maç sonra ilk 11'de





Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan 9 hafta sonra yedek kalırken, Mehmet Topal 4 maç aranın ardından ilk 11'de oynadı.

Sezonun ilk 2 haftasında yedek kaldıktan sonra son 9 maçın hepsine 11'de çıkan Ozan, yedekler arasında bekledi.

İlk 11'deki son maçına 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında çıkan Mehmet Topal, 4 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.





- İsmail, Şener ve Chahechouhe formayı kaptı





Fenerbahçe'de Chahechouhe, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı uzun zaman sonra ilk 11'de yer aldı.

Chahechouhe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Faslı futbolcu, Süper Lig'de 12, Avrupa'da ise 4 maçta da 11'de forma şansı bulamamıştı.

Şener Özbayraklı da Chahechouhe gibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sarı-lacivertli formayı giydi. Şener, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de oynamıştı.

Son olarak ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans bulan İsmail Köybaşı ise 7 müsabaka sonra Hasan Ali'den formayı kaptı.





- Skrtel döndü





Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Skrtel, hastalığından kurtuldu ve sahalara döndü.

Son iki haftadır kulağındaki problem nedeniyle kadroya giremeyen Skrtel, 4 maçtır da forma giyemiyordu.

Hastalığını atlatan Skrtel, cezalı Neto'nun yerine Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığından kurtulan bir diğer futbolcu Mehmet Ekici de 4 karşılaşmanın ardından kadroya girdi.





- Sistem değişti





Aykut Kocaman, Sivas temsilcisi karşısındaki son 3 haftada sahaya sürdüğü dizilişi değiştirdi.

Beraberlikle sonuçlanan son 3 maça 4-3-3 sistemiyle çıkan Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşısında takımının orta saha kurgusunda değişikliğe gitti.

Son 3 maçta Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar'la orta sahanın ortasını oluşturan Kocaman, Giuliano'yu ise sağ kanatta oynatıyordu. Sivas ekibi karşısında Mehmet Topal-De Souza ön liberosuna dönen Kocaman, Dirar'ı asıl mevkisi olan sağ kanada çekti. Giuliano ise forvet arkası pozisyonunda mücadele etti.





- Fenerbahçe'de 5 eksik





Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.

Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Valbuena ile Isla, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie de Sivas temsilcisi karşısında forma giyemedi.

Bu sezon Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçlarında 11'de oynayan Valbuena ve Isla, ilk kez takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Neto da kadroda yer almayan isimler arasında bulundu.

Teknik direktör Kocaman, Brezilyalı santrfor Jose Fernandao'yu ise maç kadrosuna dahil etmedi.





- Taraftarın ilgisi az





Fenerbahçe taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlara tepkisini, Kadıköy'de tribünleri doldurmayarak verdi.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin sarı-laciverti taraftar yer aldı. Demir Grup Sivasspor taraftarı ise kendileri için ayrılan deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.





- Aybaba'dan değişiklik yok





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe karşısında ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın kadrosunu koruyarak takımını sahaya sürdü.





- Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu





Karşılaşmadan önce, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında taraftarlar alkışlarla ve "Naim ölmedi kalbimizde yaşıyor." tezahüratıyla efsane sporcuyu andı.