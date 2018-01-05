Fenerbahçe Doğuş 10. galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 79-74 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 10. galibiyetini alırken, Baskonia ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, pota altında Melli ve Thompson, dış atışlada ise Ali Muhammed'in sayılarıyla 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Thompson, Guduric ve Vesely'nin etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Son bölümlerde üst üste hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe Doğuş karşısında 10-0'lık seri yakalayan Baskonia, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan İspanyol temsilcisi, 13. dakika farkı 8 sayıya (29-21) çıkardı. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikada farkı 2 sayıya (29-31) indirirken, savunmaların sertleştiği son bölümde Garino ve Voigtmann ile basketler bulan Baskonia, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü yeniden ele alırken, Guduric, Sinan Güler ve Vesely'nin sayılarıyla 24. dakikada eşitliği yakalayıp (47-47), Nunnally'nin üç sayılık basketiyle de 25. dakikada 53-50 öne geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-59 önde girdi.

Son çeyrekte Sloukas, Wanamaker ve Guduric'in sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada skoru 73-63 yaptı. Ardından iyi savunma yapan ve dış atışlardan basketler kazanan İspanyol ekibi 37. dakikada farkı 2 sayıya (75-73) kadar indirdi. Çekişmeli geçen son bölümde Guduric ve Wanamaker'ın kazandırdığı basketlerle rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-74 galip ayrıldı.

Nunally korkuttu

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu James Nunally, üçüncü çeyreğin son bölümünde yaptığı smaçın ardından ters bir şekilde yere düşerek sakatlandı.

Yaptığı smaç sonrası dengesini kaybeden ve kafa üstü zemine düşen Nunally, bir süre hareketsiz kalarak izleyenleri korkuttu.

Oyuncuya sağlık ekibi tarafından hemen müdahale edilirken, boyunluk takılan Nunnaly, sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli takım yetkilileri tarafından, yapılan ilk kontrollerin ardından Nunnaly'nin bilincinin açık, sağlık durumunun da iyi olduğu, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçireceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Sinan Güler ise Baskonia karşısında kariyerinin 150. Avrupa Ligi maçına çıktı.

Muhabir: Sezer Yavuz

