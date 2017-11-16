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Fenerbahçe Doğuş Rusya deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda lider CSKA Moskova'yla karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş Rusya deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya'da lider CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertliler, bu sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 7 haftada sahadan 3 kez yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe Doğuş, geçen sezonun da gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ilk 8 haftada sadece bir yenilgi yaşamıştı.

Sahasında ilk yenilgisini dün, son finalist Yunan temsilcisi Olympiakos karşısında alan Fenerbahçe Doğuş, Rusya'da tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Geçen sezonun üçüncüsü CSKA Moskova ise sezona iyi bir başlangıç yaptı. 8'inci haftaya 6 galibiyet, 1 yenilgiyle lider giren Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri yenerek haftayı yine zirvede kapatmayı hedefliyor.

CSKA Moskova sahasında Fenerbahçe'ye takılıyor

CSKA Moskova, organizasyonda sahasında oynadığı son 70 maçta sadece 4 yenilgi aldı.

İç sahada gösterdiği performansla dikkati çeken Rus ekibi, son 4 yılda seyircisi önünde aldığı 4 yenilginin 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

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