Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında kazandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında normal süresi 83-83 eşitlikle biten mücadelenin uzatma bölümünde deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 95-93 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Doğuş ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, CSKA Moskova 2. kez mağlup oldu.

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde evinde 14 maç sonra kaybetti. Rusya temsilcisi, son yenilgisini geçen yıl 23 Aralık'ta Moskova'da oynanan maçta yine sarı-lacivertli takıma karşı yaşamıştı.

Öte yandan, sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son 4 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, boyalı alanda Vesely ve Thompson ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Mola dönüşünde pota altında Vesely önderliğinde yakaladığı isabetlerle oyun üstünlüğünü sağlayan ve bitime 59 saniye kala farkı çift hanelere (14-24) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Vesely ile sayılar buldu. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan sarı-lacivertliler, Datome'nin 15. dakikada attığı basketle farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 21-39. Mola dönüşünde Rodriguez, Hines, Clyburn ve Higgins'in atışlarıyla 11-0'lık seri yakalayan CSKA Moskova, 18. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 32-39. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi takım, De Colo'nun 24. dakikadaki isabetiyle öne geçti: 49-48. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçilirken, iki takım da skor üstünlüğünü koruyamadı. Çeyreğin bitimine 19 saniye kala De Colo ile skor üreten Rusya temsilcisi, son periyoda 63-61 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte, Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 32. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışla eşitliği sağladı: 66-66. CSKA Moskova'nın Hunter ve De Colo ile bulduğu isabetlere, Sloukas, Datome ve Melli ile cevap veren Fenerbahçe Doğuş, 38. dakikada Wanamaker'ın atışıyla farkı 5 sayıya taşıdı: 75-80. Mola dönüşü ev sahibi ekip, Hines ve Rodriguez'in üst üste bulduğu basketlerle 83-82 öne geçti. Wanamaker'ın serbest atıştan bulduğu 1 sayıyla 10 saniye kala 83-83 beraberlik oluştu. Son hücumu CSKA Moskova sayıya çeviremeyince maçın normal süresi 83-83 eşitlikle sonuçlandı.

İlk uzatma bölümüne Hines'ın basketiyle başlayan CSKA Moskova'ya Wanamaker ve Vesely ile cevap veren Fenerbahçe Doğuş, 43. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti: 86-91. Uzatma dakikalarında Vesely'nin boyalı alandaki etkili performansıyla skor üreten sarı-lacivertlilere, De Colo ile cevap veren CSKA Moskova, bitime 16 saniye kala yeniden eşitliği yakaladı: 93-93. Maçın son hücumunda Melli, Wanamaker'ın atışında çemberden dönen topun ribaundunu sayıya çevirince, Fenerbahçe Doğuş parkeden 95-93 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Doğuş adına 31 sayı kaydeden Vesely oldu.

Muhabir: Süha Gür