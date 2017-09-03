Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape martin bernhart bağlama ustası Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Fenerbahçe Doğuş'ta çalışmalar yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Geride kalan sezonu THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Doğuş takımının...

Fenerbahçe Doğuş'ta çalışmalar yarın başlıyor


İSTANBUL (AA) - Geride kalan sezonu THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Doğuş takımının 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın start vereceği belirtildi.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarda forma giyen Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Luigi Datome, Nicolo Melli, Kostas Sloukas ve Marko Guduric'ten yoksun bir şekilde hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Ali Muhammed ve Ahmet Can Duran'a ise tedavi programı uygulanacağı aktarıldı.

Jan Vesely, Pero Antic, Egehan Arna, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu, James Nunnally ve Yordan Minchev'in idmanlar için hazır bulunacağı, hazırlık döneminde eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Marcel Ponitka, Nik Slavica, Nemanja Jaramaz, Petar Aranitovic ve Jovan Novak'ın kadroya geçici olarak dahil edilecekleri bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, 22 Eylül'de Hırvatistan'da başlayacak Zadar Turnuvası'na dek hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5