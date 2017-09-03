Fenerbahçe Doğuş'ta çalışmalar yarın başlıyor





İSTANBUL (AA) - Geride kalan sezonu THY Avrupa Ligi ve lig şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Doğuş takımının 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın start vereceği belirtildi.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarda forma giyen Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Luigi Datome, Nicolo Melli, Kostas Sloukas ve Marko Guduric'ten yoksun bir şekilde hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Ali Muhammed ve Ahmet Can Duran'a ise tedavi programı uygulanacağı aktarıldı.

Jan Vesely, Pero Antic, Egehan Arna, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu, James Nunnally ve Yordan Minchev'in idmanlar için hazır bulunacağı, hazırlık döneminde eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Marcel Ponitka, Nik Slavica, Nemanja Jaramaz, Petar Aranitovic ve Jovan Novak'ın kadroya geçici olarak dahil edilecekleri bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, 22 Eylül'de Hırvatistan'da başlayacak Zadar Turnuvası'na dek hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.