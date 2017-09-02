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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Thompson, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li Jason Thompson, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 31 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Thompson,...

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Thompson, İstanbul'a geldi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li Jason Thompson, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 31 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Thompson, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacak olmanın heyecanını taşıdığını aktaran ABD'li pivot, "Çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir yolculuk başladı. İmza attığım günden itibaren Fenerbahçe taraftarlarından o kadar çok güzel destek aldım ki, sonunda onlarla aynı toprakta olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Jason Thompson, Fenerbahçe Doğuş'un geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde yaşadığı şampiyonlukla ilgili, "Hepsini uzaktan takip ettim. İnanılmaz bir kadro ve müthiş bir antrenör var. Bu büyük başarı için herkesi tebrik ediyorum. Şu an burayla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşJason Thompson
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