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Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'e yenilmiyor

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de rakibiyle Kadıköy'de oynadığı maçlarda mağlup olmadı - Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'e yenilmiyor


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.

Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.


- Ligde 19. randevu


Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 19. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.


- Maçlar

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

--------------- ------------------------------------------------------------- -------

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0

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FenerbahçeFutbolMedipol BaşakşehirSüper Lig
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