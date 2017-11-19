Fenerbahçe galibiyeti hatırladı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Şiddetli yağmur altında oynanan ikinci yarıya golle başlayan Demir Grup Sivasspor, 47. dakikada Thievy Bifouma'yla durumu 1-1'e getirdi. Oyuna girdiği 61. dakikada Roberto Soldado, şık golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sivas ekibinde Thievy Bifouma'nın 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle rahatlayan Fenerbahçe'de Soldado rüzgarı devam etti. Soldado, 77 ve 81. dakikalarda attığı gollerle "hat trick" yaptı ve takımının sahadan 4-1 galip ayrılmasında başrol oynadı.

Bu maça kadar son 3 haftada Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalarak 6 puan yitiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı 4-1'lik sonuçla 34 gün sonra galibiyet aldı.

Lider Galatasaray'ın ve rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, puanını 20'ye yükseltti. Ligde 5. sıraya yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray'la bu haftadan önce 9 olan puan farkını da 6'ya düşürdü.





- Kadıköy golcüsü Dirar





Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon 3. golünü de Kadıköy'de attı.

Sarı-lacivertli formayla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında Ülker Stadı'nda atan Dirar, Sivas ekibine attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını ise 2'ye çıkardı.

Faslı futbolcu, Kadıköy'de Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında 3-2 kaybedilen maçta da fileleri havalandırmıştı.





- Sivasspor'un serisi bitti





Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında bitti.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Sivas temsilcisi, Kadıköy deplasmanından önce oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Süper Lig'de 6. haftada 24 Eylül'de Göztepe karşısında son yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor, namağlup serisini İstanbul'da bıraktı.

Demir Grup Sivasspor, 5 maç sonra aldığı bu yenilgiyle 19 puanda kaldı.

- Kadıköy'de kalesini kapatamıyor







Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maçtır kalesini gole kapatamadı.



Sarı-lacivertliler, bu sezon Ülker Stadı'nda oynadığı 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8. resmi maçında da gol yedi. Geçen sezon biri Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere son 5 iç saha maçında da gol yiyen Fenerbahçe, kötü seriye Demir Grup Sivasspor karşısında da son veremedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak Kadıköy'de 5 Nisan'da Kayserispor'u 3-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de Ülker Stadı'nda 11 maçtır gol yiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 5 Mart'ta oynadığı Osmanlıspor maçında gol yememişti.





- Volkan Demirel'in serisi 14 maça çıktı





Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç üst üste gol yedi.

Kalesini son olarak Galatasaray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta gole kapatan Volkan, daha sonra forma giydiği 14 resmi maçta kalesinde 20 gole izin verdi.





- Oğuz Kaan'ın ilk profesyonel maçı





Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin, ilk profesyonel maçına çıktı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil olan Oğuz Kaan, ilk Süper Lig sınavını da Demir Grup Sivasspor karşısında vermiş oldu.





- Bifouma aynı dakika iki sarı karttan atıldı





Demir Grup Sivassporlu Thievy Bifouma, aynı dakikada gördüğü çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gören Bifouma, itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kartı da gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





- Fenerbahçe'nin özel konukları





Kronik kas hastalığı olarak bilenen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeniyle fiziksel yetilerini kaybetmeye başlayan Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Demir Grup Sivasspor maçını izledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde teknik direktör Aykut Kocaman ile takım kaptanı Volkan Demirel'le tanışan iki kardeşin, başkan Yıldırım'ın davetlisi olarak karşılaşmayı tribünden aileleriyle takip ettiği belirtildi.