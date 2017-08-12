Fenerbahçe, Giuliano'yu bonservisiyle transfer etti





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın Zenit Kulübünden Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula'yı bonservisiyle transfer etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, daha önce kiralık olarak kadroya dahil edilmesi düşünülen Giuliano'nun bonservisiyle transfer edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Bu arada Zenit Kulübü de internet sitesinde, Giuliano'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, Zenit'te 42 maçta 17 gol attı.





- Transfer bedeli 7 milyon avro





Sarı-lacivertli kulüp, Giuliano'nun transferi nedeniyle Zenit Kulübüne 7 milyon avro bedel ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Giuliano Victor De Paula'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Zenit Kulübüne transfer bedeli olarak 7 milyon avro ödenecektir." denildi.



