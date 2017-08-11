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Fenerbahçe, Giuliano'yu İstanbul'a getirdi

- Başka terminalden çıkarıldığı için basın mensupları ve karşılamak için havalimanına gelen taraftarlar futbolcuyu göremedi

Fenerbahçe, Giuliano'yu İstanbul'a getirdi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, İstanbul'a geldi.

Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'te fotm giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Saint Petersburg'dan kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Giuliano, havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirildiği bildirildi. Bundan dolayı Brezilyalı futbolcuyu görüntülemek isteyen basın mensupları ile karşılamak üzere havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarlar Giuliano'yu göremeden alandan ayrıldı.

Transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek Giuliano'nun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


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FenerbahçeFutbolGiuliano Victor De PaulaSüper LigSüperlig
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