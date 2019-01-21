Fenerbahçe, hesap dönemine ilişkin rapor yayımladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol A.Ş, 30 Kasım 2018 itibariyle sona eren ara hesap dönemine ilişkin rapor yayımladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 30 Kasım 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide öz kaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulundukları bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi (Şirket) ile bağlı ortaklığının hep birlikte Grup olarak anılacaktır. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na "TMS 34" uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür.

Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz."

Grup'un 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle ana hissedarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 1 milyar 315 milyon 276 bin 25 lira tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamakta olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"30 Kasım 2018 tarihi itibariyle Grup'un net dönem zararının 54 milyon 726 bin 937 lira ve net öz kaynaklarının negatif 539 milyon 419 bin 366 lira oldu. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, Yönetim Kurulu'nun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir."