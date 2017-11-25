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Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

- Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı - Antalyaspor, rakibiyle yaptığı son 3 müsabakayı da kazandı - Antalya'daki 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor

Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.


- Son 3 maçta Antalyaspor güldü


Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı.

2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.


- Antalya'daki maçlar


Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.


- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 42 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

- Son 10 maç

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ---------------------------------- --------

2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFenerbahçeFutbolSüper Lig
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