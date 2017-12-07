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Fenerbahçe ile Bursaspor 97. randevuda

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Bursaspor 97. randevuda

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 96 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin ligde attığı 148 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İkinci devre Bursa'da yapılan müsabaka ise 1-1 bitti.

Bursa'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 47 kez karşılaştı.

Son 3 randevunun eşitlikle bittiği Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe deplasmanda 52 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.

Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Bursaspor evinde 8 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 8 maçta galip gelemedi.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevudan 5'inde berabere kaldı, 3'ünü yitirdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Çetin Arslancan

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Anahtar Kelimeler:
BursasporFenerbahçeSpor
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