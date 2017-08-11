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Fenerbahçe ile Göztepe 14 yıl sonra rakip

- İki takım Süper Lig'de 2003'ten sonra ilk kez karşı karşıya gelecek - Taraflar arasında geride kalan 46 lig maçından 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı - Fenerbahçe, İzmir'deki 23 maçta rakibine galibiyet sayısında 8-5 üstünlük kurdu

Fenerbahçe ile Göztepe 14 yıl sonra rakip


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Fenerbahçe ile Göztepe, 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, İstanbul'daki 5. tur müsabakasından 4-0 galip ayrıldı.


- Ligde 47. randevu


Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.


- İzmir'deki maçlar


İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 24, Göztepe ise 15 gol attı.


- Farklı skorlar


Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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FenerbahçeFutbolGöztepeSüperlig
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