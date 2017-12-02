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Fenerbahçe ile Kasımpaşa 29. maça çıkıyor

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı - Rekabette son 9 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 29. maça çıkıyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 29. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 28 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi, ikinci yarıda Ülker Stadı'ndaki randevu golsüz bitti.


- Kasımpaşa 9 maçtır kazanamıyor


Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 9 maçtan 8'ini yitirdi, birinde berabere kaldı.


- En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 28 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

- Kasımpaşa, 28 maçın 14'ünde gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 28 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

- Maçlar

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

-------------- -------- ---------

1959-1960 1 - 1 4 - 1

1960-1961 3 - 0 3 - 0

1961-1962 4 - 3 3 - 2

1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)

0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 3 - 0 2 - 0

2007-2008 2 - 1 3 - 0

2009-2010 1 - 3 1 - 0

2010-2011 6 - 2 2 - 0

2012-2013 0 - 2 3 - 1

2013-2014 3 - 2 2 - 1

2014-2015 3 - 0 2 - 0

2015-2016 1 - 0 3 - 1

2016-2017 5 - 1 0 - 0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolKasımpaşaSüper Lig
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