Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bugün İstanbul'a gelecek Janssen ile yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyerinde Almere City, AZ Alkmaar ve Tottenham Hotspur formalarını giyen Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Muhabir: Ercan Çakar