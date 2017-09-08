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Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe, Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından Vincent Janssen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, sarı-lacivertli takım, futbolcunun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.

Janssen, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ın katıldığı törende, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'de görev aldığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

Muhabir: Ercan Doğan

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FenerbahçeSporTottenham HotspurVincent Janssen
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