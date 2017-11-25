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Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

- Valbuena ve Janssen kadroda yer alırken, Isla kafileye dahil edilmedi

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maç için kente geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım'da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Mathieu Valbuena, Antalyaspor kadrosuna yer aldı. Geçen hafta ilk antrenmanlarda sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Hollandalı golcü Vincent Janssen de Antalya kafilesine dahil edildi.

Osmanlıspor maçında sakatlanan bir diğer isim Mauricio Isla ise riske edilmemek için Antalyaspor maçı için kente getirilmedi. Takımla çalışmalara başlayan Robin van Persie ile sakatlığı bulunan Jose Fernandao da kadroda bulunmadı.

Öte yandan futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a tezahüratta bulunan taraftarlar, kafileyi taşıyan araçları meşalelerle uğurladı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

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