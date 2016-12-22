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Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bu akşam Menemen Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftarının karşıladığı sarı-lacivertli kafile, maç saatine kadar konaklayacağı...

Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bu akşam Menemen Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftarının karşıladığı sarı-lacivertli kafile, maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla terör olaylarını protesto etti.

Öte yandan Altınordu altyapı oyuncuları, sarı-lacivertli futbolcu Salih Uçan'la havalimanında bir araya geldi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın da Fenerbahçe kafilesine incir hediye ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Menemen Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

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FenerbahçeFutbolMenemen BelediyesporZiraat Türkiye Kupası
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