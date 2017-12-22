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Fenerbahçe kafilesi Konya'da

- Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı

Fenerbahçe kafilesi Konya'da

KONYA (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular lehine tezahüratta bulundu. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele yarın saat 19.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

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ATİKER KONYASPORFenerbahçeKonyaKonya Havalina
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