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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

- Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanları Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat antrenmanın bir bölümünü takip etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanları Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat, antrenmanın bir bölümünü takip etti. Ayrıca Yalova'dan gelen bir grup taraftar, antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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FenerbahçeFutbolKasımpaşaSüper Lig
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