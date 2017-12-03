Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 4 golle geçti

İSTANBUL (AA) Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

15. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın altıpasa yerden ortasında, Alper Potuk meşin yuvarlağa yetişemedi.

19. dakikada Şener Özbayraklı ile verkaça giren ve ceza sahasında topla buluşan Giuliano, meşin yuvarlağı bu oyuncuya aktardı. Şener'in topun gelişine yerden vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan hareketlenen Dirar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chahechouhe'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak taca çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte bulunan Alper Potuk, meşin yuvarlağı arka bölüme aşırttı. Arka direkte altıpas içinde uygun durumda bulunan Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden ortasında altıpas üzerindeki Giuliano topa müdahale edemedi.

39. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Veigneau, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Eduok'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel'in uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında bulunan Mensah'ın önünde kaldı. Mensah'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere gitti.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta, Mensah'ın vuruşunda barajdaki De Souza'ya çarpan top, kaleci Volkan Demirel'i yanıltarak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın ortasında Giuliano, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Dirar'a aktardı. Faslı futbolcunun pasıyla altıpas çizgisinin önünde bir kez daha topla buluşan Giuliano, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

52. dakikada sol kanattan topla hareketlenerek son çizgiye inen Chahechouhe, meşin yuvarlağı yerden içeriye kesti. Ceza sahası dışından hızla gelen Şener Özbayraklı'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Kasımpaşa savunması kornere uzaklaştırdı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın ortasında altıpas önündeki Giuliano, gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

70. dakikada İsmail Köybaşı, topu ceza sahasında uygun durumdaki Giuliano'ya kazandırdı. Brezilyalı futbolcu, üç rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra son çizgiye inerek topu içeriye çevirdi. Arka direkte Valbuena'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen Dirar, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valbuena'ya çıkardı. Fransız futbolcunun yerden plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü buldu. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mensah, meşin yuvarlağı Murillo'ya aktardı. Bu oyuncu, kontrol ettiği topu kaleci Volkan Demirel'in üzerinden aşırtarak filelere yolladı: 4-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

3. sıradaki yerini korudu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Ülker Stadı'nda oynanan maça taraftarının da desteğini alarak baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 26. dakikada Roman Neustaedter'le buldu. Maçın 45+1. dakikasında Bernard Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top, barajdaki Josef de Souza'ya çarparak ağlarla buluştu ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Giuliano Victor de Paulo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 62. dakikasında fileleri bir kez daha havalandıran Giuliano, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Oyuna sonradan giren Mathieu Valbuena ile 81. dakikada skoru 4-1'e getiren Fenerbahçe, 82. dakikada Jhon Murillo'nun golüne engel olamamasına rağmen maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Fenerbahçe, lig ikincisi Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi. Lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın önünde averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Ligde yenilmezlik 7 maça çıktı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Ligde son olarak 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Giuliano atmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, gollerine devam etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahne alan Brezilyalı ofansif orta saha, 48 ve 62. dakikalarda Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Geçen hafta Antalyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Giuliano, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkararak sarı-lacivertlilerin en golcü futbolcusu olmayı da sürdürdü.

Valbuena 8 hafta sonra

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, 8 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun yerine oyuna dahil olan Valbuena, 81. dakikada Kasımpaşa filelerini havalandırdı.

Son olarak 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırarak gol sevinci yaşayan Valbuena, suskunluğunu Kasımpaşa karşısında bozdu.

Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında da bir gol kaydeden Valbuena, Süper Lig'de gol sayısını 4'e yükseltti.

Golcü stoper Neustaedter

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustaedter, bu sezon gol sayısını 4'e çıkardı.

Neustaedter, bu sezon özellikle yan toplarda attığı gollerle ön plana çıktı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçta gol sevinci yaşayamayan Rus futbolcu, bu sezon ise 17. maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'ya karşı da gol sevinci yaşayan Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 2 gole imza atmıştı.

Kadıköy'de yine gol yedi

Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Son olarak geçen sezon 5 Mart'ta Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta rakibine gol şansı tanımayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 karşılaşmanın tamamında filelerinde gol gördü.

Taraftarlar mutlu ayrıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan sonra galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maçın son düdüğüyle futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

Taraftarlar, "Bu dünyayı yakarız senin için, şampiyonluk gelince" tezahüratıyla sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Kasımpaşa'nın serisi bitti

Kasımpaşa'nın 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sona erdi.

Fenerbahçe müsabakası öncesi son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar, Kadıköy deplasmanından yenilgiyle döndü ve serisini devam ettiremedi.

Muhabir: Süha Gür-Erkan Tiryaki