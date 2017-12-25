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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

- Süper Lig'in ilk 11 haftasında 17 puan toplayan sarı-lacivertliler, çıkışa geçtiği son 6 haftada 16 puan elde ederek devreyi 3. sırada tamamladı - Ligin 11. haftasında liderin 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını devrenin sonunda 3'e düşürdü - Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarının en az kaybeden (2 maç) takımı ve en uzun yenilmezlik serisi (10 maç) yakalayan ekibi oldu

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 6 haftadaki performansıyla devre arasına zirve yarışının ortaklarından biri olarak girdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 11. haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle liderin 9 puan gerisine düştü. İlk 11 haftayı 17 puanla 7. sırada geçen Fenerbahçe, son 6 haftada aldığı sonuçlarla kötü gidişatı durdurdu.

Ligin son 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yaklaşan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını 33 puanla 3. sırada bitirdi.

Sarı-lacivertliler, sezonun 11. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 9, ikinci Medipol Başakşehir'in 6, üçüncü Beşiktaş'ın ise 4 puan gerisinde yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarının sonunda puan farkını lider Medipol Başakşehir (36 puan) ile 3, ikinci Galatasaray (35 puan) ile 2'ye indirirken dördüncü Beşiktaş'ın (30 puan) 3 puan önüne geçti.


- En uzun yenilmezlik serisine sahip


Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı durumunda bulunuyor.

Ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, bu sezon 10 maçlık seri yakalayan tek takım oldu.

Fenerbahçe ayrıca, 2 mağlubiyetle ilk yarının en az yenilen takımı olarak dikkati çekti.


- Son dakika golleriyle 5 puan kaybetti


Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında son dakikalarda yediği gollerle 5 puan yitirdi.

Ligin 4. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının son bölümüne 2-2'lik beraberlikle giren sarı-lacivertliler, 90+3. dakikadaki gole engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak 1 puandan oldu.

Fenerbahçe, 10. haftada 3-3 sona eren Kayserispor müsabakası ile 11. haftada 1-1 tamamlanan Osmanlıspor karşılaşmalarının son dakikalarında yediği gollerle toplam 4 puan bıraktı.


- Geçen sezondan 1 puan önde


Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışıyla ilk yarıya göre geçen sezondan 1 puan daha fazla topladı.

Advocaat'ın teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, geçen sezon 17 haftalık periyotta 32 puan elde etmiş ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer almıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk yarı sonunda 33 puanla zirvenin 3 puan gerisinde bulunuyor.

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