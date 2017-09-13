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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Dinçay vefat etti

Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Dinçay vefat etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dinçay'ın 56 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüp tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Muhabir: Ercan Çakar

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Fenerbahçe KulübüHakan DinçaySporVefat
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