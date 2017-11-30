Fenerbahçe Kulübünün

KIRKLARELİ (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında bahçesine basketbol potası yaptırılan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki General Ferhat Akat İlkokulunu ziyaret etti.
Başkan Yıldırım, gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin de okul ziyaretinde Yıldırım'a eşlik etti.
Öğrenciler büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Aziz Yıldırım'a forma ve atkılarını imzalattı.
Yıldırım, okul ziyaretinin ardından, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ni gezerek sporcularla sohbet etti.