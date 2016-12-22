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Fenerbahçe, lidere konuk oluyor

- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe, lidere konuk oluyor


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Moskova kentindeki Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve LigTV 2'den canlı yayınlanacak.

Son iki haftada deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ve evinde Darüşşafaka Doğuş karşısında kaybeden Fenerbahçe, ligde 13 haftada 8 galibiyet elde etti.

Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan CSKA Moskova, tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında yaşadı.

Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu maçların 3'ünü kazandı, 7'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rus temsilcisi, tarafların iki sezondur Dörtlü Final'de karşılaştığı son iki maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
BasketbolCSKA MoskovaFenerbahçeTHY Avrupa Ligi
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