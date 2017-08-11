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Fenerbahçe lige İzmir'de başlıyor

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın ligin yeni ekibi Göztepe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe lige İzmir'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın ligin yeni ekibi Göztepe ile karşılaşacak.
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Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe, son 5 sezonun üçünde Süper Lig'e deplasmanda başladı ve bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı.
2012-2013 sezonunda lige deplasmanda Elazığspor beraberliği (1-1) ile başlayan sarı-lacivertliler, dış sahada 2013-2014'te Konyaspor'a 3-2, geçen sezon ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Göztepe'nin cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak
Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Göztepe taraftarı mücadeleyi tribünden izleyemeyecek.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki ligin yeni takımı Göztepe de sahasında Fenerbahçe'den puan alarak lige moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
İki takım arasında 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti.
Fenerbahçe, Göztepe karşısında iki oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve yeni transfer Mehmet Ekici, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Muhabir: Süha Gür

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Süper LigiSporGöztepeFenerbahçeAykut Kocaman
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