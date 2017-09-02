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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Sakatlığı sebebiyle Hollanda milli takımından dönen Robin van Persie'nin tedavisine başlandı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Salonda kuvvet ve dayanıklılık yapan sarı-lacivertli oyuncular, daha sonra sahaya çıkarak pas, taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde durdu.

Sakatlığı sebebiyle Hollanda Milli Takımı'ndan dönen Robin van Persie'nin tedavisine başlanırken, Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli çalışmalarına takımdan ayrı özel program dahilinde devam etti.

Eşi doğum yaptığı için izinli olan Volkan Demirel ile milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını 4 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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AntrenmanFenerbahçeFutbolMedipol BaşakşehirSüperlig
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