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Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçından notlar

- Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Advocaat, takımında 7 değişiklik yaptı - Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermedi

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.

Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.


- Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.

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4. HaftaFenerbahçeFutbolMenemen BelediyesporZiraat Türkiye Kupası
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