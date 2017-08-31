Fenerbahçe, Neto transferini bitirdi





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'yu kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Zenit'te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki defans oyuncusu, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır." denildi.

Kulübün internet sitesinde, Portekizli futbolcu Luis Neto'nun sözleşme imzalarken fotoğrafına yer verilirken, "Oyuncuyla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto'nun çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.