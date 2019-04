Fenerbahçe'nin efsanesi ismi hayatını kaybetti

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden efsane Sinyor lakaplı Can Bartu hayatını kaybetti. 83 yaşında yaşamını yitiren Can Bartu, hem basketbol hem de futbolda A Milli Takım formasını giymeyi başarmıştı. Efsane ismin yaşamını yitirdiği haberini Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, Twitter’da duyurdu. Fenerbahçe ise resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada;



“CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK



Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik.



Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.



Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.



