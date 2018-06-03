Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak tarihi farkla başkanlığa seçildi.

GAZETE EKONOMİ- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Yaklaşık 2,5 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.



Sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu



Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.



Taraftarların büyük coşkusu



Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı.

Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı.



Ali Koç, taraftarlara gitti



Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı.

Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı.

Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.



Aziz Yıldırım dönemi sona erdi



Fenerbahçe Kulübünde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongrede kazanmıştı. Aziz Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'u geçmeyi başaramadı ve başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.



Aziz Yıldırım sonuçları beklemedi



Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, sonuçları beklemeden seçim alanından ayrıldı.

Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken sonuçların aleyhine çıkması üzerine seçim alanını terk etti.



Kaynak: AA

