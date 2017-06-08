Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 5 yıldır kaybetmiyor

İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe, yarın başlayacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki rakibi Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı takıma 5 yıldır maç kaybetmiyor. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 11 resmi maçı da galip bitirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu sürede 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 11 maçta da rakibine şansı tanımadı.

Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Fenerbahçe, söz konusu 11 maçlık seriyi yakaladı.

3. kez rakip oldular

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. kez play-off'ta birbirine rakip olacak.

İlk eşleşme 1992-1993 sezonunda gerçekleşti. Fenerbahçe, çeyrek final serisinde rakibini 2-0'la geçti. Son eşleşme ise 2011-2012 sezonunda oldu. Beşiktaş, sarı-lacivertli takıma karşı çeyrek final serisinde 2-0 üstünlük kurdu ve sezon sonu şampiyonluğa ulaştı.

Ufuk Sarıca, iki final kazandı

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başındayken, Obradovic'in Fenerbahçe'sine karşı Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üstünlük kurdu.

Sarıca'nın çalıştırdığı Pınar Karşıyaka, 2013-2014 sezonu Türkiye Kupası finalinde Obradovic'in takımını 82-73 yenerek kupaya uzandı.

İki başantrenör 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da karşı karşıya geldi. Bu maçı da Ufuk Sarıca'nın öğrencileri 77-75 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Galibiyet sayısında Obradovic üstün

İki tecrübeli başantrenör bugüne dek 19 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Obradovic'in Fenerbahçe'si, Ufuk Sarıca'nın takımları karşısında 11 galibiyet elde etti. Ufuk Sarıca ise Obradovic'in takımı karşısında Pınar Karşıyaka ile galibiyetler yaşadı. Sarıca'nın çalıştırdığı İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'yi 8 kez yendi.

Obradovic tarihe geçmenin eşiğinde

Final serisinde Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşması durumunda, Obradovic ligin en fazla şampiyonluk kazanan (3) yabancı başantrenörü unvanına sahip olacak.