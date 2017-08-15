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Fenerbahçe, Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcu transfer etti

Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü İlaçan, "2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Taha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak Fenerbahçe’ye transfer oldu." dedi.

Fenerbahçe, Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcu transfer etti

SAKARYA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un altyapısından 5 futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi.

Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya’nın bir sporcu fabrikası olduğunu, hem Türkiye geneline hem de Sakaryaspor’a oyuncu yetiştirmek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu aktaran İlaçan, Sakaryaspor ve milli takıma yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Transfer olan futbolcular hakkında bilgi veren İlaçan, şunları kaydetti:

"2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Taha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Temel Çakmak yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında yeni takımına katılacak."

Muhabir: Uğur Subaşı

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