Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda yarın yapılacak maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi - Fenerbahçe Futbol Takımı, yöneticilerin de yer aldığı öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


- Fenerbahçe'de moral yemeği


Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları Ali Yıldırım ve Önder Fırat, sarı-lacivertli takımın teknik ve idari kadrosu ile futbolcularla öğle yemeğinde bir araya geldi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan takım kaptanı Volkan Demirel, birlikteliği pekiştirmek için böyle bir yemeğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla ilgili Fenerbahçe taraftarlarına çağrıda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yarın tüm seyircimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. Evet, onları üzüyoruz, istedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip, hep birlikte çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçını da değerlendiren Volkan, "Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim durumumuz önemli. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların hakkında en iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı almamız gerektiğini biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFenerbahçeFutbolSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5