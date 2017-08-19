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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

- Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de izledi - Sakatlıkları süren Fernandao ve Mehmet Ekici, özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

İdmanın bir bölümünü sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile yönetim kurulu üyesi Barış Aydil'in de izlediği belirtildi.

Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrı özel programlar dahilinde çalıştığı vurgulandı.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdiği kaydedildi.

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Aziz YıldırımFenerbahçeFutbolSüper LigSüperligTrabzonspor
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