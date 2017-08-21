Fenerbahçe, Trabzonspor'a yine yenilmedi





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor'a karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Ülker Stadı'nda oynanan sezonun ikinci hafta maçında 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Alper Potuk'un 44. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı.

Rakibi karşısında Olcay Şahan'ın 56. dakikadaki golüyle bir kez daha geri düşen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım adına da skor değişmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, bu beraberlikle ligin 2. haftasında puanını 2'ye yükseltti.





- Yenilmezlik serisi sürüyor





Sarı-lacivertli ekip, bu skorla rakibine karşı sahasında yakaladığı 20 maçlık yenilmezlik serisini 21 müsabakaya taşıdı.

Trabzonspor'a iç sahada son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla kaybeden İstanbul temsilcisi, bu tarihten sonra Karadeniz ekibi ile yaptığı 21 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Öte yandan sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 17 resmi maçı kaybetmedi. Fenerbahçe, Trabzonspor ile yaptığı 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada, 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı.





- Fenerbahçe, Kadıköy'de zorlanıyor





Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 4 resmi maçı da kazanamadı.

Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile (1-1) yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde son olarak 20 maçtır kaybetmediği Trabzonspor'u ağırladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.





- Giuliano, ilk kez forma giydi





Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı Giuliano Victor de Paula, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli kulübün Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Giuliano, 46. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Makedonya'nın Vardar takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı terleten yeni transferlerden Roberto Soldado, 62. dakikada oyuna girerek, Fenerbahçe'de ilk kez bir Süper Lig müsabakasında süre aldı.





- Volkan Demirel, kalesini kapatamıyor





Sezona iyi başlayamayan deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, çıktığı özel ve resmi 7 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertli kaleci, sezon öncesi yapılan 3 hazırlık maçında 6 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynadığı iki maçta birer gol yiyen Volkan, Süper Lig maçlarında da beklentilerin altında kaldı.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda yapılan maçta 2 gol yiyerek tartışılan Volkan Demirel, Trabzonspor mücadelesinde de filelere giden 2 golü engelleyemedi.

Volkan Demirel, bu sezon forma giydiği 7 müsabakada kalesinde toplam 12 gol gördü.





- Volkan'a protesto





Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, son maçlardaki formsuz görüntüsüyle dikkati çeken Volkan Demirel'i ikinci golden sonra meşin yuvarlak kendisine her geldiğinde ıslıkla protesto etti.





- Alper Potuk, 2 gole ulaştı





Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Alper Potuk, bu sezonki 2. golünü attı.

Sezonun ilk haftasında Göztepe filelerini havalandıran Alper, Trabzonspor karşılaşmasını da boş geçmedi.

Geçen sezon 29 lig maçında 1 gol atan Alper, bu sezon ilk 2 haftada 2 gol kaydetti.





- Valbuena siftah yaptı





Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımda resmi maçlardaki ilk golünü attı.

Yeni takımı ile 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Süper Lig maçına çıkan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan beraberlik golünü kaydetti.